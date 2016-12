365 igara za kuću i školu

Autor: Elio Giacone

Naslov: 365 igara za kuću i školu

Biblioteka: "Iskustva", knjiga 22

Mjesto i godina izdanja:

Zagreb, 2013.

Format: 12 x 19 cm

Opseg: 276 str.

Cijena: 80 kn

ISBN 978-953-205-113-1

Uvod

"Uvijek gubi vrijeme igrajući se!" – stara je jadikovka roditelja, nastavnika, učitelja i podučavatelja svih vrsta. Ta je jadikovka doista već dio daleke prošlosti i čini se da ne postoji u obiteljskom i školskom govoru našega doba. Danas se, kao nikada dosad, može vidjeti zadovoljstvo odraslih kada promatraju dijete kako se igra.

Mnogo se toga promijenilo. Psiholozi, psihoanalitičari, psihopedagozi, psihoterapeuti, psihopedijatri i odgojitelji, pa i priručnici, enciklopedije, istraživanja, stručni časopisi i tv-emisije često uvjerljivo tvrde kako je igra važna za djecu i školarce.

Igra i mašta

Dakako, kao i sve druge čovjekove djelatnosti, igra se može promatrati s različitih gledišta. No, prva riječ koja nam pada na pamet kad govorimo o igri jest riječ mašta. Možda je igra proizvod mašte i njome se hrani. Područje na kojem se igra odvija, bila to zipka ili kuhinjski stol, nogometno igralište, dvorište ili vrt, neka je vrsta scene na kojoj dijete zamišlja svoj posebni svijet stvoren i viđen onako kako ono želi, svijet u kojem je dijete upravo ono što bi željelo biti.

Drugim riječima, moglo bi se reći da je mašta prvo poglavlje njegova ispitivanja stvarnosti.

Jedan veliki psihoanalitičar i teoretičar psihoanalize napisao je da za čovjeka ne bi bilo nikakve stvarnosti kad prije toga ne bi bilo mašte. Treba vjerovati tom znanstveniku. Reklo bi se kako sve to jasno proizlazi i iz nekih igara koje odrasli obično gledaju sumnjičavo, pa čak i s neodobravanjem. To su borbene igre, primjerice mačevanje kartonskim cijevima ili ravnalima, igra "žandara i lopova" i borbe slične naravi. Obično nema nikakva neprijateljstva u takvim igrama, nego su jednostavno maštovita i simbolička preslika svega što nam novine i televizija svakodnevno tovare na leđa. Dok za odrasloga vijesti i film, bio dokumentarni ili ne, odražavaju bolnu stvarnost kojoj se treba podložiti, za dijete su iste te slike projekcija stvarnosti koja se može promijeniti maštom. Srž mašte, koja se izražava u igri, slike su novoga čovjeka, stvorena od "humanijega" tkiva i opremljena "društvenijim" identitetom.

Kad bismo djetetu oduzeli tu "konstruktivnu", odnosno inovativnu maštu koja podržava njegovu igru, ono bi vjerojatno preslabo napredovalo. Moglo bi primjerice naučiti postati bilo kakav "nadzornik" u službi društvenog, posve tehnološkog (ekonomskog) mehanizma lišena svakog oblika kulture.

Stoga su ovih 365 igara, po jedna za svaki dan, dragocjen dar za sve one koji žele pomoći djeci da rastu na skladan i uravnotežen način.

Sadržaj

Igre za razvijanje vještine ruku

1. Što viši toranj

2. Ključ i blago

3. Igra s grahom

4. Lijevom rukom

5. Nemogući junak

6. Nabacivanje na čavao

7. Baka Amalija

8. Jaja morske ptice

9. Skoči, žabo!

10. Fliper

11. Fotografija

12. Veliki ples mjehurića sapunice

13. Mjehurić od sapunice i zvijer

14. Mini ping-pong

15. Gađanje u krug

16. Mini bacanje koplja

17. Ugasi svijeću!

18. Slikanje nosom

19. Jedan drži papir, a drugi reže

20. Bacanje zrna graha

21. Udjeni konac u iglu

22. Ribari

23. Skupi pa razbacaj

24. Dotakni i razveži

25. Sruši s čepa

26. Pada jabuka

27. Samotni ribar

28. Igra u parovima

29. Isprazni stan

30. Na rubu ponora

31. Sladokusci

32. Košulja i vješalica

33. Gađanje u kalendar

34. Osvajanje mjeseca

35. Ulovi kuglice

36. Mumija

37. Momčadski stolni tenis

38. Stolni tenis s dvjema rukama

39. Gore-dolje

40. Eolova blagajna

41. Toranj

42. Čepovi

43. Barmen

44. Pet naprijed, tri nazad

Igre stvaralačke domišljatosti

45. Škola reklamiranja

46. Protureklame

47. Radosne i tužne boje

48. Obojene papirnate vrpce

49. Nikada jednaki!

50. Neobična priča

51. Izaberi boju

52. Posudi bojicu drugomu

53. Velika gusjenica

54. Tko nađe priču, našao je blago

55. Zmajeva glava

56. Crtamo Čovječuljka na ruci

57. Crno oko – crven nos

58. Ilustrirane priče

59. Na papirnatoj traci crtamo priču

60. Čudni stroj za guljenje trešanja

61. Lisica, ovca i jež

62. Obitelj predstavljena raznim predmetima

63. Tko će bolje

64. Oboji zvuk!

65. Crtež sastavljen od geometrijskih likova

66. Lakrdijaš

67. Crtamo redom svatko pomalo

68. Vlastite novine

69. Autoportret na balonu

70. Oblačići

71. Obitelj u boji

Igre izražavanja

72. U diskoteci

73. Odvjetnik

74. Prodavač

75. Isprepleteni likovi priče

76. Duga priča

77. Predstavi obitelj pantomimom

78. Riječi u ritmu

79. Oponašanje licem i rukama

80. Oponašanje buke

81. Miran kao kip

82. Šaljive priče

83. Kameleon

84. Veliki maestro

85. Igra rečenicama koje je teško izgovoriti

86. Tri dijela bicikla

87. Arhivar

88. Radnici na pokretnoj traci

89. Jako sam ozbiljan

90. Arhitektonska kompozicija

91. Pričanje u određenom raspoloženju

92. Govori zidu

93. Životne dobi

94. Kako sam pospan!

95. Opisivanje predmeta

96. Glumac s više uloga

97. Simetrija

98. Glazbena družina

99. Kretnja i zvuk

100. Usporena rečenica

101. Zrcalo

102. Zajedničko pjevanje

103. Da i ne

104. Debele osobe

105. Prolaz načinjen od suigrača

106. Razvoj pokreta

107. Dugo "O"

108. Krug života

109. Oživljeni predmeti

110. Prije priče

111. Ja i drugi

112. Kipar

113. Putovanje

114. Veleposlanici

115. Veliki držak velike žlice

116. Domišljati pripovjedač

117. Glazba i moda

118. Zbunjeni pjevač

119. Želim ući u pjesmu

120. Fred i Ginger

121. U dijalogu

122. Izgovaranje niza riječi uz crtanje križića

123. Krava broj pet

124. Pismo prijatelju

125. Izmišljamo nove riječi

126. Mijenjaj riječi

127. Koliko posla!

128. Komarci

129. Priča u B-duru

130. Izvlačim se iz nevolje ovako!

131. Eto, rekoh!

132. Tko me oponaša?

133. Pjevamo pjesmu – svatko po jednu kiticu

Igre fizičkog oblikovanja

134. Svladavanje zapreka s knjigom na glavi

135. Krhka veza

136. Sad se smijem, sad sam ozbiljan

137. Zrcalo – oponašanje pokreta

138. Veliki čvor

139. Kobra

140. Ime lika iz priče ubaci u kutiju

141. Zrikavče, skoči!

142. Uzmi ili stavi novčić

143. Tko čuje svoj broj, trči krug!

144. Samo ravno!

145. Plješčite rukama!

146. Pogodi orah!

147. Prasak balona

148. Majmun

149. Dotakni spomenuti predmet

150. Stanite po troje

151. Željezna šaka

152. Pun stolac, prazan stolac

153. Prenesi predmet ne služeći se rukama

154. Uhvati tanjur

155. Istočni vjetar

156. Razderi novine

157. Mačka lutalica

158. Putujuća lopta

159. Zmija mijenja kožu

160. Promijeni mjesto

161. Uhvati lopticu skačući na jednoj nozi

162. Hod po crti

163. Kolica

164. Konjanici

165. Lopov i stražar

166. Preskoči konopac!

167. Stolac i limene posudice (konzerve)

168. Lovac, vrabac i pčela

169. Lovac i lisica

170. Šešir u krugu

171. Australski mjesec

172. Iščupaj rep

173. Borba zastava

174. Jama

175. Igra lovice u krugu

176. Juriš na »dvorac«

177. Ribe u mreži

178. Povuci – popusti

179. Sruši ga s jastuka

180. Gore – dolje (vaga)

181. Prasak

182. Brzo i još brže

183. Izbaci ga iz ravnoteže

184. Ćuk (sova)

185. Pero

186. Kineska lopta

187. Vuci – vuci!

188. Regata – natjecanje u veslanju

189. Peta – prsti

190. Dodirni zadani dio tijela

191. Ivica i Perica

192. Boksači

Igre korištenja svih pet osjetila

193. Pas laje: vau, vau!

194. Zapamti boje

195. Oboji prema brojevima

196. Hod po labirintu

197. Vampir

198. Slušaj – gledaj

199. Vrijeme teče

200. Geometrija

201. Pogodi što je unutra

202. Mi smo viši

203. Skupi lješnjake

204. Pogodi o kome govorim

205. Jesam, nisam

206. Slova na slobodi

207. Davanje naslova crtežu

208. Spoji dijelove slike

209. Loptice u pet boja i pet rimovanih riječi

210. Crvenkapica i zločesti vuk

211. Sjene likova

212. Trči po sliku

213. Glava, tijelo, ruka, noga

214. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest

215. Biram Marka, Petra i Ivana

216. Treba mi ime

217. Traži drugi dio slike!

218. Crtaj i razmjenjuj s drugima

219. Pronađi boje

220. Dvadeset slika, stotinu priča

221. Gostoljubivost

222. Boje po redu

223. Točno ili krivo?

224. Bojenje zastava

225. Narančasto, crveno i žuto

226. Slika u središtu okvira

227. Brojevi, veličine i boje

228. To je kljunaš – Gledajući dijelove crteža, pogodi životinju

229. Devet od dvanaest – prikupi dvanaest raznobojnih flomastera

230. Čitam ti misli

231. Jedan crta – drugi odgoneta crtani predmet

232. Je li taj predmet bio u sobi ili nije?

233. Tko koga oponaša?

234. Liječniče, izliječi sam sebe!

235. Redom – jedan za drugim

236. Tko je to?

237. Igra domino-pločicama: pogodi brojeve i zbroji ih!

238. Zabranjena slova

239. Odjeni što više predmeta određene boje

240. Dvanaest sekundi

241. Nijemi kipar

242. Tko je vođa?

243. Oko sokolovo

244. Skriveni crtež

245. Tombola zvukovima

246. Središte mete

247. Igra rječnikom

248. Godina izdanja kovanica

249. Brojke i boje

250. Željezo po drvu

251. Tko me je dotaknuo?

252. Stiropor

253. Upaljač

254. Crtež

255. Ovca i krava

256. Abeceda – predmeti

257. Sjećam se kakav sam bio

258. Gusari i blago

259. Svirač i dirigent

260. Ruke, ruke, ruke

261. Sjene

262. Što sam radio?

263. Što se dogodilo?

264. Petrov sat

265. Slijedi konopčić!

266. Svemirac i Zemljanin

267. Tombola s kartama

268. Bacanje kocke i kovanica

269. Kocka i kovanica – pismo/glava

Igre pamćenja

270. Riječ i gesta

271. Liza, pametna lastavica

272. Živa sedmica

273. Dovedi mi dan

274. Indonezijski rulet

275. Moje ime je Tihomir – Šišmiš

276. Psi, školjke i zvonici

277. Brojke u boji

278. Prodaje rog za svijeću

279. Tko je rekao: »Dosadno je«?

280. Zodijački znakovi

281. Svi u kući!

282. Jako duga gusjenica

283. Kutija flomastera

284. Deset novih riječi u pjesmi

285. U pjesmi je kolač

286. Pamćenje karata

287. Obojeni križići – pogodi riječi

288. Desno, desno, lijevo!

289. Ćuk na grani

290. Osobne iskaznice

291. Na službu!

292. Biraj karte različite boje!

293. Kos bira voće

294. Liječnik

295. Oponašam kasnije

Logičke igre

296. Razglednice

297. Noin orkestar

298. Let petsto jedan

299. Neto težina

300. Da se napravi stol, potrebno je drvo

301. Brzo složi nove riječi!

302. Profesor hrvatskog jezika

303. Srca

304. 13 karata iste boje

305. Opasna kuća

306. Domino

307. Posljednji samoglasnik

308. Bijelo i crno

309. Krtice

310. Mravojed

311. Klokani

312. Oporuka

313. Knjige – da, knjige – ne

314. Sastavi imena!

315. Simetrična i nesimetrična slova

316. Koja riječ?

317. Nedjelja

318. Ime, opis, rečenica

319. Priča za dobro pamćenje

320. Jača karta pobjeđuje

321. Knjige koje treba spasiti, knjige koje treba uništiti

322. Pazi da zbroj bude dvadeset

323. Mnoge kušnje

324. Okusiti, pomirisati, osluhnuti

325. Stvaraj riječi!

326. Dugo, kratko, ravno, krivo

327. Odgovori brojem!

328. Šaljive pričice

329. Gdje? Kako? Kada?

330. Bila jednom jedna cipela

331. Pronađi broj!

332. Tjestenina duginih boja

333. Od A do Ž – pogodi riječ!

334. Tablica množenja

335. Zbroji okomito i vodoravno!

336. Čudnovati kljunaš

337. Povezivanje

338. Prevoditelj

339. Idem u Novosibirsk

340. Pogodi kraću i dulju riječ!

341. Ponovljena abeceda

342. Zviždaljka

343. Fis – bus

344. Tajanstvene riječi

345. Lopta i s njom povezana riječ

346. Pada mi na pamet

347. Skrivena riječ

348. Pogodi tko je!

349. Poslovica

350. Zabranjeno slovo

351. Prilog

352. Stigao je trgovac

353. Računovođa

354. Pronađi rimu!

355. Sastavi priču!

356. Riječi s više značenja

357. Otkrij opasnost!

358. Slagalica – sigurna priča

359. Od buhe do slona

360. Otkloni opasnost

361. Skriveno slovo

362. Iznenada, dogodi se

363. Početno slovo

364. Zemlja – voda – vatra

365. Imam trinaest!

